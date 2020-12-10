الأردن يسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 44 وفاة و2902 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول الوباء، أن إجمالي الوفيات في المملكة ارتفع إلى 3250 وفاة، والإصابات إلى 253,121 إصابة منذ بدء الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 43,233 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن انخفاضاً ملحوظاً في عدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).