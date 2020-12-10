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الخارجية المغربية تعيد نشر تغريدات ترامب عن موافقة الرباط على إقامة علاقات مع إسرائيل

الخارجية المغربية تعيد نشر تغريدات ترامب عن موافقة الرباط على إقامة علاقات مع إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعادت وزارة الخارجية المغربية، نشر على حسابها الرسمي في (تويتر) تغريدات أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة المملكة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مساء اليوم الخميس، عن اتفاق بين إسرائيل والمغرب، لإقامة "علاقات دبلوماسية كاملة" بينهما.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

في السياق، نقلت قناة (سكاي نيوز) عن مسؤول أميركي كبير، قوله: إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية اليوم مع العاهل المغربي.

ونقل موقع (القناة 7) الإسرائيلية عن غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، بعد إعلان التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، قوله: "كجزء من الاتفاقية سيفتتح المغرب مكتبا تمثيليا رسميا في إسرائيل وستفتتح إسرائيل مكتبا تمثيليا لها في المغرب، وستكون هناك أيضًا رحلات جوية مباشرة بين الدول".




وبذلك تصبح المغرب الدولة الرابعة التي تعلن عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والسودان، لتنضم هذه الدول إلى كل من مصر والأردن، اللتين وقعتا اتفاقتي سلام مع تل أبيب.



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