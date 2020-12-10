لمواجهة تفشي (كورونا).. قرار حظر التجول في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

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رام الله - دنيا الوطن

دخل قرار حظر التجول في جميع مناطق قطاع غزة حيز التنفيذ، في محاولة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).



ويستمر حظر التجول، من الساعة 6:30 مساءً اليوم الخميس، وحتى صباح الأحد القادم.



وعلق إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، على بدء تطبيق الإغلاق الكامل وحظر التجوال مساء اليوم الخميس، بسبب استمرار تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وقال البزم في مقابلة عبر قناة (فلسطين اليوم): "كلما قللنا الاختلاط والازدحام نقلل فرص انتقال العدوى، وفي هذا الاطار يأتي قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت، مما يعزز من قدرة المنظومة الصحية في مواجهة الوباء".



وأضاف البزم: "تم الإعلان المسبق عن حظر التجوال بفترة كافية تزيد عن 10 أيام؛ من أجل اتخاذ المواطنين احتياطاتهم في التزود بالاحتياجات اللازمة، وترتيب المواعيد والارتباطات الضرورية".



واشار إلى أن المطلوب من المواطنين، البقاء في منازلهم لمدة يومين حفاظاً على سلامتهم، لافتا إلى أن الأجهزة الشرطية ستقوم بدورها في المتابعة المكثفة للالتزام بذلك، وسيتم محاسبة المخالفين.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أن يومي الجمعة والسبت، يعتبران إجازة لكثير من القطاعات، وفي هذا الإطار تم إقرار حظر التجوال الكامل فيهما؛ مراعاة لظروف المواطنين وعدم تعطل مصالحهم.