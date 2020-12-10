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دولي

ترامب يعلن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

ترامب يعلن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه وقع اليوم إعلاناً، يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. 

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وتابع: أن "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777 ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية".

وأفاد الديوان الملكي المغربي، بأن الملك محمد السادس، عبر للرئيس ترمب عن امتنانه للموقف التاريخي، فيما أكد الملك لترمب على استمرار التشاور والتنسيق.

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