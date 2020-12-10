سفير: العلاقات الصينية-الأمريكية تجاوزت الخلافات الأيديولوجية وعادت بالنفع على الجانبين

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت الصين والولايات المتحدة الخلافات الأيديولوجية ومواجهة الحرب الباردة وحققتا تقدما هائلا في علاقاتهما على مدى العقود الخمسة الماضية، الأمر الذي "كان له تأثير إيجابي على البلدين وغير العالم بأسره بعمق"، وفقا لما ذكر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي يوم الأربعاء.



وقال تسوي في الحفل السنوي لمجلس الأعمال الأمريكي-الصيني: "يحاول البعض إنكار هذه الحقائق الأساسية وإعادة تعريف العلاقات بالصراع والمواجهة. ما يفعلونه هو تشويه وإنكار للتاريخ وخلق العثرات أمام المستقبل، ومن شأن ذلك أن يؤدي فقط بالعلاقات الصينية-الأمريكية إلى مسار خطير".



وأضاف أن "عجلات التاريخ لا تتوقف أبدا عن المضي قدما. ولن ولا يجب أن تعود العلاقات الصينية-الأمريكية إلى ماضيها. ولكن لبناء مستقبل أفضل، يجب أن نتذكر ما استقناه من الماضي، سيكسب الجانبان بالتعاون ويخسران بالمواجهة. فالتعاون هو الخيار الصحيح الوحيد لكليهما".



وقال: "لدينا خلافات واختلافات، لكن مصالحنا المشتركة تأتي دائما في المقام الأول، بقدر لا يمكن لأي خلاف يبرر الصراع أو المواجهة. ونعتقد أنه في وقت تتعمق فيه العولمة والمصالح المتشابكة بشكل وثيق بين البلدين، فلن تؤدي حرب باردة جديدة أو فك ارتباط ما إلى أي مكان".



وأكد تسوي على ضرورة أن تتحلى الصين والولايات المتحدة بالحكمة والقدرة على التغلب على خلافاتهما وإعادة بناء إطار عمل استراتيجي للعلاقات يتسم بالتعاون المربح للجانبين والتنمية المستدامة والمستقرة.