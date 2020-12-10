"التعليم العالي" تقدّم مواد حماية ووقاية من فيروس (كورونا) للكليات الحكومية

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رام الله - دنيا الوطن

قدّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مواد حماية

ووقاية للكليات التقنية الحكومية في المحافظات الشمالية والجنوبية، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين فيها، من فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وسلّمت الوزارة هذه الكليات كميات من مواد التعقيم والوقاية ومواد التنظيف، التي جرى توفيرها بدعم من الوكالة الألمانية للدعم الفني "GIZ".