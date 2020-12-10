"التعليم العالي" تقدّم مواد حماية ووقاية من فيروس (كورونا) للكليات الحكومية
رام الله - دنيا الوطن
قدّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مواد حماية
ووقاية للكليات التقنية الحكومية في المحافظات الشمالية والجنوبية، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين فيها، من فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وسلّمت الوزارة هذه الكليات كميات من مواد التعقيم والوقاية ومواد التنظيف، التي جرى توفيرها بدعم من الوكالة الألمانية للدعم الفني "GIZ".
قدّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مواد حماية
ووقاية للكليات التقنية الحكومية في المحافظات الشمالية والجنوبية، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين فيها، من فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وسلّمت الوزارة هذه الكليات كميات من مواد التعقيم والوقاية ومواد التنظيف، التي جرى توفيرها بدعم من الوكالة الألمانية للدعم الفني "GIZ".
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