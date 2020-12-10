"الاقتصاد" بغزة تتحدث عن أسعار السلع الأساسية والخضروات خلال يومي الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الخميس، أن أسعار السلع الأساسية والخضروات كما هي، وطواقمنا التفتيشية منتشرة في الأسواق وأي احتكار سيتم التعامل معه بحزم.
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الخميس، أن أسعار السلع الأساسية والخضروات كما هي، وطواقمنا التفتيشية منتشرة في الأسواق وأي احتكار سيتم التعامل معه بحزم.
ودعت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، عبد الفتاح أبو موسى، المواطنين التواصل مع الوزارة في حال وجود مخالفات أو احتكار للأسعار.
وأضاف: "نعمل على مطابقة الأغذية والكميات الموجودة في الأسواق ومخازن التجار، للمواصفات الفلسطينية، وأي فساد أو انتهاء صلاحية سيتم إفساده ومحاسبة المخالفين قانونيًا.
وتابع أبو موسى: الخضروات والمواد الغذائية الأساسية متوفرة بشكل جيد، والأسعار باتت مستقرة إلى حد كبير.
وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، أن الحديث عن تسويق منتجات قطاع غزة للضفة عار عن الصحة، والاحتلال والسلطة يضعان العراقيل أمام تسويق منتجات القطاع.
وتابع أبو موسى: الخضروات والمواد الغذائية الأساسية متوفرة بشكل جيد، والأسعار باتت مستقرة إلى حد كبير.
وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، أن الحديث عن تسويق منتجات قطاع غزة للضفة عار عن الصحة، والاحتلال والسلطة يضعان العراقيل أمام تسويق منتجات القطاع.
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