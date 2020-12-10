الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على ثمانية مطلوبين للعدالة وضبطت أربعة مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة قامت الشرطة بمساندة الأمن الوطني بضبط أربع مركبات غير قانونية في المحافظة.



كما وتمكنت الشرطة من القبض على ثمانية مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية في محافظة جنين.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق و المجتمع بشكل عام.