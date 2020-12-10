تسهيلات خاصة لمنح رجال الأعمال الفلسطينيين تأشيرات دخول إلى تركيا متعددة السفرات





وكان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية كامل مجاهد، ورئيس مجلس الأعمال الفلسطيني التركي المشترك المهندس محمد العامور، ورئيس لجنة تفعيل مجالس الاعمال المشتركة في الجمعية المهندس زياد عنبتاوي، وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية المهندس محمود الزلموط وأنور الشنطي ورائد سلامة. ويأتي هذا اللقاء على هامش التحضيرات لعقد مجلس الأعمال الفلسطيني التركي المشترك في دورته (18) قبل نهاية هذا العام.



وقدم العامور لمحة عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ومجلس الأعمال الفلسطيني التركي المشترك والفعاليات التي قام بها المجلس ودوره الهام في تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتنظيم العديد من اللقاءات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الأتراك.





وأكد على حرص الجمعية الكبير على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين خاصة فيما يتعلق بتنظيم فعاليات استثمارية مستقبلية، مثمنا دور تركيا العظيم في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



بدوره، أكد طرهان على أن العلاقات التاريخية متأصلة بين فلسطين وتركيا لافتاً إلى أهمية الترويج للفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وإلى أهمية مواجهة الصعوبات التي تحد من زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين فلسطين وتركيا. مثمناً دور الجمعية الهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



هذا واستعرض عنبتاوي دور جمعية رجال رجال الأعمال الفلسطينيين التاريخي في تأسيس مجالس الأعمال المشتركة مشيرا الى أهمية هذه المجالس في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين فلسطين ودول العالم المختلفة والتشبيك بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم وخلق بيئة استثمارية جاذبة للإستثمار في فلسطين.





ودعا إلى ضرورة زيادة الإستفادة من مجلس الأعمال الفلسطيني التركي من خلال استقطاب الخبرات التركية في مجال الصناعة وتدريب الكوادر الفلسطينية في المصانع التركية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تذليل العقبات أمام رجال الأعمال الفلسطينيين وزيادة تصدير المنتجات الفلسطينية الى تركيا وتبادل الخبرات وخاصة في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات و تأسيس مراكز تدريب مهنية متخصصة تهدف الى نقل الخبرات التركية الى فلسطين.



واتفق الجانبان على التعاون في العديد من المجالات أهمها منح أعضاء جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تأشيرات دخول متعددة السفرات لمدة عام بهدف التسهيل على رجال الأعمال الفلسطييين سفرهم الى تركيا ومتابعة سير أعمالهم، وكذلك عقد المزيد من اللقاءات بين الجانبين لبحث أية معيقات للعمل والتعاون بشكل اكبر في المستقبل لخدمة القطاع الخاص في البلدين.



ويذكر أن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين قد أسست مجلس الأعمال الفلسطيني التركي المشترك منذ عام 2000، حيث يعقد المجلس إجتماعته بشكل دوري في فلسطين وتركيا، والذي من خلاله يتم التشبيك بين رجال الاعمال الفلسطينيين ونظرائهم الاتراك، بالاضافة الى التعريف بأهم الفرص الاستثمارية في البلدين.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس الملحق التجاري التركي السيد صباح الدين طرهان في مقرها في مدينة رام الله.