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شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية لمواجهة (كورونا) بمحافظة غزة تصدر بياناً بشأن الإغلاق يومي الجمعة والسبت

اللجنة الوطنية لمواجهة (كورونا) بمحافظة غزة تصدر بياناً بشأن الإغلاق يومي الجمعة والسبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت اللجنة الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بمحافظة غزة، كل المواطنين إلى الالتزام الكامل في البيوت وعدم التحرك أو الخروج، عملًا بقرار الإغلاق الكامل بدءًا من مساء اليوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد.

جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي تشتد فيه الظروف صعوبة بسبب تفشي جائحة (كورونا) بشكل كبير بين المواطنين والارتفاع المتزايد والخطير بأعداد الإصابات وحالات الوفاة، وتزامنًا مع قرار الإغلاق الكامل في محافظات القطاع، تدعو اللجنة الوطنية في محافظة غزة كل المواطنين إلى الالتزام الكامل في البيوت وعدم التحرك أو الخروج عملًا بقرار الإغلاق الكامل بدءًا من مساء اليوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد.

لذا نناشدكم بالتحلي بروح المسؤولية والعمل المشترك والالتزام بقرار الجهات المختصة في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لنشر الوعي فيما بيننا بمدى خطورة الوباء وتسارع وتيرة إنتشاره، آملين منكم  تغليب المصلحة العامة فوق كل شيء وحفاظًا على أرواح وسلامة أحبتكم وأهلكم وعائلاتكم.

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