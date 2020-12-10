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شؤون فلسطينية

محكمة (عوفر) العسكرية تقرر الإفراج عن الأسير المصاب محمد أبو لبن بشروط

رام الله - دنيا الوطن
أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة اليوم الخميس، أن محكمة (عوفر) العسكرية قررت الإفراج عن الأسير الجريح محمد أبو لبن من رام الله بشروط، والذي أصيب برصاص جيش الاحتلال الاثنين الماضي على حاجز قلنديا.

وبين عجوة، أن محكمة (عوفر) عقدت جلسة للأسير الجريح ابو لبن دون حضوره كونه يقبع في مستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، وقررت الإفراج عنه بكفالة 2500 شيكل، وشريطة ألا تستأنف الشرطة الإسرائيلية على قرار الإفراج خلال 72 ساعة.

وكان الشاب المُصاب محمد أبو لبن من مخيم "الأمعري" (قرب رام الله)، وحارس مرمى مركز "شباب الأمعري قد أصيب بعدة رصاصات بقدميه بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه لرفضه الانصياع لهم.

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