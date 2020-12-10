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دولي

إسرائيل: قرارٌ بإلغاء اقتراح الإغلاق الليلي.. ووضع برنامج محدد لتوزيع اللقاحات

إسرائيل: قرارٌ بإلغاء اقتراح الإغلاق الليلي.. ووضع برنامج محدد لتوزيع اللقاحات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، ووزير الصحة، يولي ادلشتاين، إزالة فكرة الإغلاق الليلي عن جدول الأعمال. 

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه تم إقرار تشديد إجراءات الإغلاق اذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة اليومي بفيروس (كورونا)، 2500. 

وأضافت: أنه على ما يبدو سيدور الحديث عندئذ عن إغلاق التجارة والتعليم في البلدات الحمراء.

من جهته، قال عضو لجنة اللقاحات التابعة لوزارة الصحة البروفيسور مانفريد غرين، إنها تعكف على وضع برنامج محدد لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) على الجمهور.

وأوضح غرين: أن أول الشرائح في الجمهور التي ستتلقاها هي المسنون، ويحتمل أن يتم تفضيلهم على الطواقم الطبية. 

وأضاف: أنه من المهم بمكان تطعيم 70 لـ 80% من الجمهور، وأنه يمكن تحقيق ذلك خلال أربعة أشهر.

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