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لللاجئين وغير اللاجئين.. "الصحة" بغزة تصدر تنويهاً بشأن عمل عيادات وكالة الغوث يوم السبت

لللاجئين وغير اللاجئين.. "الصحة" بغزة تصدر تنويهاً بشأن عمل عيادات وكالة الغوث يوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تنويهاً، بشأن عمل عيادات وكالة الغوث يوم السبت.

وقالت الوزارة في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن عمل عيادات وكالة الغوث يوم السبت، سيقتصر لاستقبال حالات الجهاز التنفسي ( الاشتباه بالإصابة بـ"كوفيد-19") فقط، وسيشمل ذلك اللاجئين وغير اللاجئين في قطاع غزة.

وتفرض وزارة الداخلية بغزة، يومي الجمعة والسبت إغلاقاً شاملاً في جميع محافظات القطاع، في محاولة لمواجهة التفشي الكبير لفيروس (كورونا).

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