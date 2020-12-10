لللاجئين وغير اللاجئين.. "الصحة" بغزة تصدر تنويهاً بشأن عمل عيادات وكالة الغوث يوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تنويهاً، بشأن عمل عيادات وكالة الغوث يوم السبت.
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تنويهاً، بشأن عمل عيادات وكالة الغوث يوم السبت.
وقالت الوزارة في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن عمل عيادات وكالة الغوث يوم السبت، سيقتصر لاستقبال حالات الجهاز التنفسي ( الاشتباه بالإصابة بـ"كوفيد-19") فقط، وسيشمل ذلك اللاجئين وغير اللاجئين في قطاع غزة.
وتفرض وزارة الداخلية بغزة، يومي الجمعة والسبت إغلاقاً شاملاً في جميع محافظات القطاع، في محاولة لمواجهة التفشي الكبير لفيروس (كورونا).
التعليقات