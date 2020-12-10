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شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يلتقي نائب رئيس البعثة الألمانية

محافظ سلطة النقد يلتقي نائب رئيس البعثة الألمانية
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد، بنائب رئيس البعثة الألمانية، ميشيل هيرولد، ونائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني، هنا إلغه، ومدير مشروع تعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية في مؤسسة التعاون الألماني GIZ توماس ران،  بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي  في سلطة النقد إياد زيتاوي، والمدير التنفيذي لمجموعة التخطيط والتواصل الاستراتيجي أيرين سعادة، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار النقدي محمد عطا الله.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا).

وأطلع المحافظ وفد البعثة الألمانية على أهم الإجراءات التي قامت وتقوم بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الفئات المتضررة، وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، والعمل على برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة (كورونا)، والذي يتم تنفيذه من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

وأكد المحافظ على عمق  الشراكة ما بين سلطة النقد ومؤسسة التعاون الألماني GIZ سيما من خلال مشروع تعزيز الشمول المالي وخدمات التقنيات المالية الحديثة والذي يهدف إلى إيصال الخدمات المالية المتطورة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

من جانبه تقدم ميشيل هيرولد بالشكر للمحافظ وسلطة النقد على التعاون الدائم مع البعثة الألمانية ومؤسسة التعاون الألماني، مشيداً بدور سلطة النقد في الاهتمام بتعزيز عملية الشمول المالي في فلسطين وتطوير الخدمات التقنية المالية، إلى جانب المحافظة على تطور القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية.

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