اشتية يدعو فنلندا كسر الأمر الواقع عبر الاعتراف بدولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع ممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين بايفي بيلتوكوكسي، سبل تعزيز التعاون المشترك، ودفع العلاقات الثنائية الى الأمام.



وأشار رئيس الوزراء خلال استقباله بيلتوكوكسي، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، الى أهمية التركيز على تعزيز التعاون خلال العام المقبل، في مجال التدريب المهني والتقني، نظرا لتوجه الحكومة لإنشاء جامعة تختص في هذا المجال.



ودعا اشتية فنلندا من خلال بيلتوكوكسي الى السير على خطى العديد من الدول، وكسر الأمر الواقع من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، من منطلق إيمان فنلندا بقيم العدالة والقانون الدولي، والحفاظ على حل الدولتين من التلاشي.



واستعرض رئيس الوزراء آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية، والتوسع الاستيطاني، والجهود المبذولة لعقد مؤتمر سلام دولي، الذي دعا له الرئيس محمود عباس، لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق الشرعية الدولية.