محكمة بداية خانيونس تحكم في ثلاث قضايا قتل

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة بداية خانيونس حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة والتقادم ودفع غرامة مالية في قضية قتل المواطنتين (سناء ونهى منصور أبو حدايد) والمواطن (ياسر عطية بركة ) والمواطن (محمد عزات أبو شاب).



حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطنتين (سناء ونهى منصور أبو حدايد) بحق المتهم (ح/ح) عن تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني.



وفي ذات السياق وفي قضية أخرى حكمت غيابياً بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم في قضية مقتل المواطن (ياسر عطية بركة) بحق المتهم (ف/ب) عن تهمة القتل عن غير قصد خلافاً لمواد القانون الفلسطيني .



كما وحكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطن ( محمد عزات أبو شاب) بحق المتهم (ك/ش) وذلك عن تهمة القتل عن غير قصد خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة مالية قدرها 100 دينار أردني.



الجدير بالذكر بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والقضايا الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما القضايا النوعية (قضايا القتل) والتى مازالت منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي وفي إطار احترام الحقوق والحريات والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقاً لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والإجتماعي.