السعودية تقر أول لقاح للحماية من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الخميس، موافقتها على تسجيل لقاح (فايزر- بيونتيك) لفيروس (كورونا) المستجد في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة (فايزر) لطلب الموافقة على تسجيله لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.



وجاء قرار موافقة الهيئة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه، استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها شركة (فايزر) بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وذكرت الهيئة السعودية، أن عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل، شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، التي أوضحتها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).