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مقاتلات إسرائيلية تنفذ غارات وهمية على جنوب لبنان

مقاتلات إسرائيلية تنفذ غارات وهمية على جنوب لبنان
رام الله - دنيا الوطن
نفذت مقاتلات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، غارات في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "إن مقاتلات حربية إسرائيلية، تنفذ منذ الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط جنوب لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي، كشف، الشهر الماضي، عن وقوع حادث أمني، استدعى تحركه على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش في بيان على (تويتر): "قبل وقت قصير قام الجيش الإسرائيلي، بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف مشتبهين، والتي تضمنت إطلاق نار في الهواء". 

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن هذا التحرك، جاء "بعدما رصدوا (الجنود) شخصين مشتبه فيهما اقتربا من السياج الحدودي مع لبنان"، مشدداً على أنه "لن يسمح بأية محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل".

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلقاء القبض على مشتبه به عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية. 

ونشر أدرعي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على (تويتر) جاء فيها: "رصدت قوات الجيش، قبل وقت قصير، شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر، وتمت إحالته للتحقيق".

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