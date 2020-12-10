زيارة: اعتماد صرف دفعات المقاولين من المنحتين الكويتية والإيطالية بثلاثة ملايين دولار

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، ومن خلال بيان صحفي: إن الوزارة وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، قامت باعتماد عدة دفعات للصرف ضمن المنحة الكويتية، توزعت على قطاعات المياه والتعليم والصحة والبنية التحتية المهدمة من عام 2014.



حيث تم اعتماد دفعات ما يقارب مليون و466 ألف دولار لصالح تنفيذ الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي، وتطوير الشبكات، التي تستقبل مياه إضافية من خارج قطاع غزة، مشروع قطاع المياه.



كما أوضح البيان، أن الوزارة، قامت باعتماد دفعات لما يقارب مليون و196 ألف دولار لصالح مشاريع البنية التحتية المتضررة من العدوان الإسرائيلي، عام 2014 في محافظات شمال قطاع غزة، كما تم اعتماد في قطاعي التعليم والصحة ما يقارب 223 ألف دولار للمساهمة في إعمار المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، وذلك لتنفيذ مشروع إعادة إنشاء وتشطيب مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي.



وفي سياق متصل، أضاف زيارة، أنه تم صرف ما يقارب 260 ألف يورو من المنحة الإيطالية، لصالح تنفيذ أعمال البنية التحتية في حي الندى، وذلك لتأهيل 4 بنايات، وبناء 111 وحدة سكنية.



وفي هذا السياق، قال زيارة: "إن الوزارة ممثلة بالفريق الوطني المشرف على متابعة صرف فواتير المنحة الكويتية، ستواصل العمل على إنجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين، حيث من الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة".