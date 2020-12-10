دولي

شاهد: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار بولاية وست فرجينيا

شاهد: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار بولاية وست فرجينيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص حتفه، فيما أصيب ثلاثة في انفجار وحريق بمصنع للكيمياويات في مدينة بيل بولاية وست فرجينيا الأمريكية.

وذكرت شركة كيميورز في بيان، أن الحادث وقع بعد العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء) في مصنع مستأجر، تابع لشركة أوبتيما كيميكالز في موقع تملكه كيميورز في بيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبعد الحادث، أصدر مسؤولون محليون بمدينة بيل، أمراً للسكان في نطاق 3.2 كيلومتر حول المصنع بالبقاء في منازلهم، لكنهم ألغوا الأمر بعد بضع ساعات.

وقال كينت كاربر، مفوض مقاطعة كاناه لمحطتي دبليو.سي. إتش.إس ودبليو.في.إيه.إتش، المحليتين: إن المسؤولين، يعتقدون أن مبيض الكلور الجاف، والميثانول، هما المادتان المسؤولتان عن حدوث الانفجار.

وأضاف مكتب كاربر لـ (رويترز): "لم تحدد مقاطعة كاناه سبب الانفجار، ستحدد وكالات أخرى السبب، والأمر منوط بها وبالشركة لإعلان هذه المعلومة".


 



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