الإمارات تُعلق على فشل مشروعين لوقف بيع مقاتلات (F -35)

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رام الله - دنيا الوطن

علق سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، على فشل مشروعي قرار بمجلس الشيوخ، لمنع بيع لبلاده، أسلحة ومقاتلات أمريكية متطورة من طراز (F-35).



ووفقاً لما نشرته السفارة الإماراتية بواشنطن عبر صفحتها في موقع (تويتر)، قال العتيبة: "إن الإمارات العربية المتحدة، تقدر بعمق اعتبارات جميع السيناتورات في تصويت اليوم، إن استمرار الدعم الأمريكي، يمكن الإمارات من تحمل عبء أكبر على أمننا الجماعي، أمننا وأمنكم وأمن شركائنا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتابع: "هذا يحسن التوافقية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ويسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية معاً يجعلنا جميعاً أكثر أماناً.. دولة الإمارات العربية المتحدة المنفتحة والمتسامحة والمتوجهة نحو المستقبل، ترسم مساراً إيجابياً جديداً للشرق الأوسط، ونحن ملتزمون بخفض التصعيد الإقليمي وبالحوار".



وأضاف السفير الإماراتي: "نتطلع إلى تعميق علاقتنا مع الولايات المتحدة، التي استمرت 49 عاماً، حيث نعمل معًا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية والمناخ، وانتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية".



وصوت بالرفض للقرار الأول 50 عضواً مقابل 46 صوتوا لصالحه في مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يدل على أن الأعضاء المعارضين للصفقة، خسروا.



أما مشروع القرار الثاني، لوقف بيع مقاتلات (F -35) إلى الإمارات، فنال رفض 49 عضواً مقابل دعم 47.