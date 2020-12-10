الخارجية: سنواجه بكافة السبل محاولات إسرائيل تقويض حقوق شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها ستواجه بكافة السبل القانونية والسياسية، محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، وستعمل مع المجتمع الدولي على تفعيل آليات حماية الحقوق، ومساءلة الاحتلال وأدواته المختلفة من مسؤولين وعسكريين ومستوطنين إرهابين على جرائمهم بحق الشعب والأرض الفلسطينية.



وشددت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذكرى الإعلان العالمي، الذي تم اعتماده في 10 كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، وذكرى اعتماد قرار حق العودة للاجئين 194، على مركزية حقوق الشعب الفلسطيني في المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، خاصة حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والاستقلال في دولته، دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذاً للقرار 194، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشارت إلى أن الحقوق المتساوية، وحقوق الشعوب هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأن السلام يبدأ من فلسطين، وبحل القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، الذي طال أمده، وإنهاء الاضطهاد الذي تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من 73 عاماً.



وأكدت الخارجية، التزام دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي استندت إليه وثيقة إعلان الاستقلال، وإعلان مبادئ العدل والمساواة والتعايش السلمي، وقد علمت على الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، وتقديم تقاريرها إلى هيئة المعاهدات.