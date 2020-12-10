حسين الشيخ يبحث مع السفير المصري التطورات السياسية وملف المصالحة

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الوزير حسين الشيخ، صباح اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، سفير جمهورية مصر العربية، لدى فلسطين، السيد طارق طايل.



وفي بداية اللقاء، رحب الوزير الشيخ، بالسفير المصري، متمنياً له التوفيق والنجاح بتعيينه سفيراً لدى دولة فلسطين، واستعرض معه العلاقات الفلسطينية المصرية الأخوية المتينة، حيث جرى خلال اللقاء، التباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة، وملف المصالحة الفلسطينية



من جانبه، أعرب السفير طايل عن شكره للوزير الشيخ، مؤكدًا اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.