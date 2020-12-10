شؤون فلسطينية

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج (طموح 2) عن شهر سبتمبر يوم الأحد

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج (طموح 2) عن شهر سبتمبر يوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
حددت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، موعداً لصرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر أيلول/ سبتمبر 2020.

وأعلنت الوزارة في تصريح لها، أن عملية الصرف، ستكون يوم الأحد المقبل، في كافة فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية تُجدد دعوتها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي (كورونا)

الجامعة العربية تُجدد دعوتها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي (كورونا)

108 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

108 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الشرطة بغزة توقف 173 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

الشرطة بغزة توقف 173 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

ظريف: لا مشكلة لدى إيران إذا توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق

ظريف: لا مشكلة لدى إيران إذا توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق

حسين الشيخ يبحث مع السفير المصري التطورات السياسية وملف المصالحة

حسين الشيخ يبحث مع السفير المصري التطورات السياسية وملف المصالحة

فلسطين تُسجل 24 حالة وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 24 حالة وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يخطر بهدم منزل باحث في شؤون القدس بسلوان

الاحتلال يخطر بهدم منزل باحث في شؤون القدس بسلوان

خلال اتصال مع المالكي.. وزير بريطاني: مستعدون لتقديم المساعدة بتوفير لقاحات (كورونا)

خلال اتصال مع المالكي.. وزير بريطاني: مستعدون لتقديم المساعدة بتوفير لقاحات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

108 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

108 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الشرطة بغزة توقف 173 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

الشرطة بغزة توقف 173 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

حسين الشيخ يبحث مع السفير المصري التطورات السياسية وملف المصالحة

حسين الشيخ يبحث مع السفير المصري التطورات السياسية وملف المصالحة

الاحتلال يخطر بهدم منزل باحث في شؤون القدس بسلوان

الاحتلال يخطر بهدم منزل باحث في شؤون القدس بسلوان

سلطات الاحتلال تُجري حفريات وأنفاق جديدة أسفل المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تُجري حفريات وأنفاق جديدة أسفل المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى

تيسير خالد: عودة العلاقات مع الاحتلال خطأ يجب التراجع عنه

تيسير خالد: عودة العلاقات مع الاحتلال خطأ يجب التراجع عنه

تسجيل أربع وفيات بفيروس (كورونا) في أحياء المدينة المقدسة

تسجيل أربع وفيات بفيروس (كورونا) في أحياء المدينة المقدسة

الشخرة: 80 % من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا)

الشخرة: 80 % من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا)

منوعات

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

شاهد شقيقات هيفا ماجيك الأكثر إثارة منها

شاهد شقيقات هيفا ماجيك الأكثر إثارة منها

فيديو صادم يكشف حقيقة شجار أحمد السقا وأمير كرارة

فيديو صادم يكشف حقيقة شجار أحمد السقا وأمير كرارة

زينة تعاود إثارة الجدل بأبنائها..&#34;ولادي رجالة يعملوا اللي هما عايزينه&#34;

زينة تعاود إثارة الجدل بأبنائها.."ولادي رجالة يعملوا اللي هما عايزينه"

شاهد: أروى تُنقل للمشفى بشكل طارئ

شاهد: أروى تُنقل للمشفى بشكل طارئ

برسالة غريبة..أحمد فهمي يثير الجدل على (إنستغرام)

برسالة غريبة..أحمد فهمي يثير الجدل على (إنستغرام)

مجدي الهواري يسخر من زواج معز مسعود وحلا شيحة بكلمات نارية

مجدي الهواري يسخر من زواج معز مسعود وحلا شيحة بكلمات نارية

هيا الشعيبي تطرد سائقها الخاص بسبب أخطائه مع الخدمات وأسباب أخرى

هيا الشعيبي تطرد سائقها الخاص بسبب أخطائه مع الخدمات وأسباب أخرى

شاهد: أحدث إطلالة لدرة مع زوجها

شاهد: أحدث إطلالة لدرة مع زوجها

عربي

العاهل السعودي يُقرر تقديم مساعدات لعدد من الدول لمواجهة (كورونا)

العاهل السعودي يُقرر تقديم مساعدات لعدد من الدول لمواجهة (كورونا)

السيسي يُصدر قرارات جديدة بحق مسؤولين مصريين

السيسي يُصدر قرارات جديدة بحق مسؤولين مصريين

نتنياهو يلتقي السيسي قريبًا في زيارة رسمية

نتنياهو يلتقي السيسي قريبًا في زيارة رسمية

الكشف عن موعد زيارة نتنياهو إلى الإمارات

الكشف عن موعد زيارة نتنياهو إلى الإمارات