المالية بغزة: صرف رواتب برنامج (طموح 2) عن شهر سبتمبر يوم الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

حددت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، موعداً لصرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر أيلول/ سبتمبر 2020.



وأعلنت الوزارة في تصريح لها، أن عملية الصرف، ستكون يوم الأحد المقبل، في كافة فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.