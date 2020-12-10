المالية بغزة: صرف رواتب برنامج (طموح 2) عن شهر سبتمبر يوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
حددت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، موعداً لصرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر أيلول/ سبتمبر 2020.
وأعلنت الوزارة في تصريح لها، أن عملية الصرف، ستكون يوم الأحد المقبل، في كافة فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.
حددت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، موعداً لصرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر أيلول/ سبتمبر 2020.
وأعلنت الوزارة في تصريح لها، أن عملية الصرف، ستكون يوم الأحد المقبل، في كافة فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.
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