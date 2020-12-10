شؤون فلسطينية

خلال اتصال مع المالكي.. وزير بريطاني: مستعدون لتقديم المساعدة بتوفير لقاحات (كورونا)

خلال اتصال مع المالكي.. وزير بريطاني: مستعدون لتقديم المساعدة بتوفير لقاحات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون العلاقات متعددة الأطراف ضمن وزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد، استعداد المملكة المتحدة، لتقديم المساعدة في توفير اللقاحات الخاصة بفيروس (كورونا)، حال توفرها، ضمن خطة متكاملة لدعم الدول غير القادرة على شراء تلك اللقاحات.

وجدد اللورد أحمد باتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، رفض بلاده للاستيطان، وإجراءات الضم والتهويد والاستيلاء على الأراضي، وثبات موقفها الداعم لحل الدولتين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتطرق الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي إلى مخرجات الانتخابات الأميركية الأخيرة، والتوقعات من الإدارة الأمريكية الجديدة، بخصوص القضية الفلسطينية، وعودتها عن العديد من الإجراءات العقابية ضد فلسطين، والتي أقدمت عليها إدارة الرئيس ترامب.

ورحب الوزير البريطاني، بالموقف الفلسطيني الإيجابي والعملي الذي أبدته القيادة، حيال استعدادها إعادة التواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكذلك استعدادها العودة للمفاوضات وفق المرجعيات المقرة دولياً، وعلى أساس المؤتمر الدولي للسلام، الذي دعا له الرئيس محمود عباس، خلال انعقاد الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم.

وأكد استمرار دعم بلاده لفلسطين ومؤسساتها، إصافة لاستمرار تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتطرق الوزير إلى الانتخابات المقبلة في المحكمة الجنائية الدولية لانتخاب ستة قضاة جدد للمحكمة، ورغبة بلاده أن تدعم دولة فلسطين مرشحتها لهذا الموقع.

ورحب الوزير المالكي، بموقف بريطانيا الثابت من حل الدولتين، ورفضها سياسة الضم والاستيطان، كما وشكرها على التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على عديد القرارات الخاصة بفلسطين، إضافة إلى استمرار دعمها لوكالة (أونروا).

أما بخصوص دعم مرشحة بريطانيا لمنصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، أكد الوزير المالكي، أن الخارجية لا زالت تدرس السيرة الذاتية للمرشحين، وستختار الاكثر كفاءة وخبرة لهذا الموقع، مع تقديره الخاص، للمكالمة التي قام بها الوزير أحمد خصيصاً لهذه المناسبة، والرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني قبل أيام بهذا الخصوص.

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