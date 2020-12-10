شؤون فلسطينية

الخارجية تعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

الخارجية تعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال
رام الله - دنيا الوطن
أعنلت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن حصولها على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا لديها للسفر الى دبي، القاهرة، اسطنبول، الرياض، الكويت، شيكاغو، نيويورك، قطر، فرانكفورت، وذلك في الفترة ما بين الفترة (03/12/2020 ولغاية 05/12/2020) عبر المنصة الالكترونية.

ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، جميع الذين سجلوا في هذه الفترة والفترة من 28/11/2020 ولغاية 30/11/2020 وتبلغوا بحصولهم على الموافقات اللازمة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني او عبر وكيل سفرهم المحلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.  

الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرمبيتوقت اخذ عينة فحص الكورونا
الرياض16/12/2020الأربعاء573019:3012:00لا14/12/2020
الكويت17/12/2020الخميس6409:5012:00 ظهر الاربعاءنعم14/12/2020
إسطنبول17/12/2020الخميس16716:159:00لا15/12/2020
فرانكفورت18/12/2020الجمعة12509:4012:00 ظهر الخميسنعم15/12/2020
دبي16/12/2020الأربعاء61416:359:00لا14/12/2020
دبي17/12/2020الخميس61416:359:00لا15/12/2020
الدوحة17/12/2020الخميس65023:5512:00لا15/12/2020
القاهرة16/12/2020الأربعاء50516:559:00لا14/12/2020
إسطنبول13/12/2020الاحد16715:158:00لا10/12/2020
شيكاغو15/12/2020الثلاثاء26314:407:00لا13/12/2020
نيويورك17/12/2020الخميس26114:257:00لا15/12/2020


وأهابت الخارجية بمن قاموا بشراء التذاكر والحجز على متن أي من الرحلات المذكورة في الجدول أعلاه وكانوا قد حصلوا على الموافقات قبل تاريخ 03/12/2020 بضرورة تزويدها بصور جوازات سفر وصور التذاكر عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected] .

ودعت جميع من يحجزون ويشترون التذاكر إلى الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكورونا والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول اعلاه، والاستعلام عن تسجيلهم للسفر قبل اجراء الحجز من خلال الصفحة الرسمية للوزارة او الرابط التالي www.mofa.pna.ps/reservation.

وأكدت الخارجية أنه على جميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر، الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

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