عربي

السيسي يُصدر قرارات جديدة بحق مسؤولين مصريين

السيسي يُصدر قرارات جديدة بحق مسؤولين مصريين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من القرارات الجمهورية، من بينها إحالة للمعاش وعزل وفصل لأعضاء في الهيئات القضائية في البلاد.

ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد نشرت الجريدة الرسمية، عدداً من قرارات، رئيس الجمهورية، حيث تضمنت القرارات إحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة إلى المعاش، وعزل المستشار فايز عبد الله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، وفصل عمر حسن على حسن حماد، معاون النيابة العامة من عمله، بغير الطريق التأديبي.

وتضمن القرار الجمهوري، تعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف، وبرجوع تاريخ أقدمية المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

ومن ضمن القرارات، التي أصدرها السيسي، تخصيص مساحة بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة).

كما تضمنت قرارات السيسي، الموافقة على تغيير الغرض من استخدام بعض الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة في ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحي.

أخبار ذات صلة

العاهل السعودي يُقرر تقديم مساعدات لعدد من الدول لمواجهة (كورونا)

العاهل السعودي يُقرر تقديم مساعدات لعدد من الدول لمواجهة (كورونا)

نتنياهو يلتقي السيسي قريبًا في زيارة رسمية

نتنياهو يلتقي السيسي قريبًا في زيارة رسمية

الكشف عن موعد زيارة نتنياهو إلى الإمارات

الكشف عن موعد زيارة نتنياهو إلى الإمارات

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام

لبنان: الحريري يقدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون

لبنان: الحريري يقدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

108 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

108 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الشرطة بغزة توقف 173 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

الشرطة بغزة توقف 173 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

حسين الشيخ يبحث مع السفير المصري التطورات السياسية وملف المصالحة

حسين الشيخ يبحث مع السفير المصري التطورات السياسية وملف المصالحة

الاحتلال يخطر بهدم منزل باحث في شؤون القدس بسلوان

الاحتلال يخطر بهدم منزل باحث في شؤون القدس بسلوان

سلطات الاحتلال تُجري حفريات وأنفاق جديدة أسفل المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تُجري حفريات وأنفاق جديدة أسفل المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى

تيسير خالد: عودة العلاقات مع الاحتلال خطأ يجب التراجع عنه

تيسير خالد: عودة العلاقات مع الاحتلال خطأ يجب التراجع عنه

تسجيل أربع وفيات بفيروس (كورونا) في أحياء المدينة المقدسة

تسجيل أربع وفيات بفيروس (كورونا) في أحياء المدينة المقدسة

الشخرة: 80 % من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا)

الشخرة: 80 % من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا)

منوعات

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

شاهد شقيقات هيفا ماجيك الأكثر إثارة منها

شاهد شقيقات هيفا ماجيك الأكثر إثارة منها

فيديو صادم يكشف حقيقة شجار أحمد السقا وأمير كرارة

فيديو صادم يكشف حقيقة شجار أحمد السقا وأمير كرارة

زينة تعاود إثارة الجدل بأبنائها..&#34;ولادي رجالة يعملوا اللي هما عايزينه&#34;

زينة تعاود إثارة الجدل بأبنائها.."ولادي رجالة يعملوا اللي هما عايزينه"

شاهد: أروى تُنقل للمشفى بشكل طارئ

شاهد: أروى تُنقل للمشفى بشكل طارئ

برسالة غريبة..أحمد فهمي يثير الجدل على (إنستغرام)

برسالة غريبة..أحمد فهمي يثير الجدل على (إنستغرام)

مجدي الهواري يسخر من زواج معز مسعود وحلا شيحة بكلمات نارية

مجدي الهواري يسخر من زواج معز مسعود وحلا شيحة بكلمات نارية

هيا الشعيبي تطرد سائقها الخاص بسبب أخطائه مع الخدمات وأسباب أخرى

هيا الشعيبي تطرد سائقها الخاص بسبب أخطائه مع الخدمات وأسباب أخرى

شاهد: أحدث إطلالة لدرة مع زوجها

شاهد: أحدث إطلالة لدرة مع زوجها

عربي

العاهل السعودي يُقرر تقديم مساعدات لعدد من الدول لمواجهة (كورونا)

العاهل السعودي يُقرر تقديم مساعدات لعدد من الدول لمواجهة (كورونا)

السيسي يُصدر قرارات جديدة بحق مسؤولين مصريين

السيسي يُصدر قرارات جديدة بحق مسؤولين مصريين

نتنياهو يلتقي السيسي قريبًا في زيارة رسمية

نتنياهو يلتقي السيسي قريبًا في زيارة رسمية

الكشف عن موعد زيارة نتنياهو إلى الإمارات

الكشف عن موعد زيارة نتنياهو إلى الإمارات