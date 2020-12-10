شؤون فلسطينية

الهند تُقدم مليوني دولار لوكالة (أونروا) للاجئين الفلسطينيين

الهند تُقدم مليوني دولار لوكالة (أونروا) للاجئين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الحكومة الهندية، تبرعت، اليوم الخميس، بمبلغ مليوني دولار، وذلك دعماً لبرامج الوكالة وخدماتها، والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئي فلسطين. 

وتم تقديم التبرع لـ (أونروا) بواسطة الممثل الهندي لدى دولة فلسطين، السيد سونيل كومار، وبهذا التبرع السخي، تكون الهند قد قدمت ما مجموعه خمسة ملايين دولار للوكالة في عام 2020.
ولدى تأكيده على دعم الحكومة الهندية المستمر لخدمات (أونروا)، قال الممثل الهندي كومار: "بالنيابة عن الحكومة الهندية، أود أن أعرب عن تقديري الخالص للجهود الكبيرة التي تبذلها (أونروا)،
 وستواصل الهند دعم أنشطة الوكالة في تأمين الخدمات الحيوية والمعونة الإنسانية اللازمة للاجئين الفلسطينيين".

بدورها، قالت السيدة تمارا الرفاعي، مدير دائرة العلاقات الخارجية بالإنابة في (أونروا): "إن هذا التبرع السخي دعماً للاجئي فلسطين في هذه اللحظة الحرجة، يعد محل تقدير بالغ للغاية، وبالنيابة عن (أونروا)، أود أن أشكر الحكومة الهندية على تمويلها المستمر للوكالة، وعلى دعمها لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط".

وخلال مؤتمر التعهدات الوزاري غير العادي من أجل (أونروا) والذي عقد افتراضياً في 23 حزيران/ يونيو 2020، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد في موراليدهاران بأن الهند ستتبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار لـ (أونروا) في السنتين المقبلتين 2021 و 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند، قامت بزيادة تبرعها المالي السنوي لـ (أونروا) من 1,25 مليون دولار في عام 2017 ليصبح 5 ملايين في أعوام 2018، 2019 و2020.

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