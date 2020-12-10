تسجيل أربع وفيات بفيروس (كورونا) في أحياء المدينة المقدسة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن النّاطق الإعلامي لوحدة مكافحة (كورونا) في القدس المحتلة، منير الغول، تسجيل أربع وفيات بالفيروس من أحياء المدينة

المقدسة، يوم أمس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 113، ونحو 1254 حالة نشطة منذ بدء الجائحة.



وقال الغول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن أعداد الإصابات الكبيرة، تتركز معظمها في مدارس القدس، مشيراً إلى إغلاق العديد منها، نتيجة تفشي الفيروس بشكل خطير؛ لعدم التزام الهيئة التدريسية، بإجراءات السلامة العامة، والتدابير الصحية اللازمة.