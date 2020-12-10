الشخرة: 80 % من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا)

الصحية والوبائية، التي ترد لنا، وأعرب الشخرة عن قلقه من أن هناك أشخاصاً، يحملون الفيروس دون علمهم، وبالتالي ينقلون العدوى لأشخاص آخرين، مما قد يؤثر على صحتهم بشكل كبير.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاح فيروس (كورونا)، سيصل فلسطين خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة، تقوم بمراسلات واتصالات يومياً مع عدد من الشركات، للتأكد من فعالية هذه اللقاحات، وهل هي آمنة أم لا، وللحصول عليه في أقرب وقت ممكن.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، إن الانتشار الواسع لفيروس (كورونا) في فلسطين، يسبب إرباكاً في عمل الطواقم الصحية والطبية.وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، إن هناك نسبة عالية من الحالات المرضية، تحتاج إلى أسرة علاج، نتيجة تأخرها في الذهاب إلى المراكز الصحية، لتلقي العلاج، مما يستدعي توصيل البعض منها بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيراً إلى أن 80% من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا).وأوضح أن نسبة الإصابة بالفيروس، تعدت 30% في بعض المحافظات، مما يدق ناقوس الخطر، ويشير إلى وضع كارثي خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن قرار الإغلاق لأية محافظة، يعتمد عل مدى التزام الموطنين بالإجراءات الوقائية والتقارير