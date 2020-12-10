شؤون فلسطينية

سعد يُسلم الحكومة الفلسطينية اتفاقية منظمة العمل الدولية حول القضاء على العنف

سعد يُسلم الحكومة الفلسطينية اتفاقية منظمة العمل الدولية حول القضاء على العنف
رام الله - دنيا الوطن
سلم شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (ILO)، وزيرة المرأة آمال حمد، نسخة الحكومة الفلسطينية من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190)، حول القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، التي أقرها المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف بتاريخ 10حزيران 2019م.

جاء ذلك، في لقاء عمل مشترك خصص لهذه الغاية عقد صباح هذا اليوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 2020م، في مقر الاتحاد بمدينة نابلس، شارك فيه رشا الشرفا، مديرة الأنشطة في مكتب منظمة العمل الدولية في القدس، والنقابية عائشة حموضة، سكرتير دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووفد من وزارة المرأة، وجمع غفير من النقابيات والنقابيين من مختلف محافظات الوطن، ويندرج هذا المسعى التعاوني، ضمن أهداف الوزارة والاتحاد؛ للتصدي لمظاهرالعنف، التي تتعرض لها النساء العاملات.

وحول ذلك، قالت وزيرة المرأة: "إنه وبموجب هذه الاتفاقية فإنه سيتم تعزيز تدابير حماية المرأة وزيادة فعالية إجراءات التصدي لما يضايقها ويزعجها بعالم العمل، من خلال تطوير التشريعات الفلسطينية بما يتسق مع العهود والمواثيق التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو تدبير من شأنه زيادة مشاركتها في سوق العمل الفلسطيني".

بدوره، أوضح سعد، أهمية تكامل الجهود مع الوزارة لرفع المعاناة عن المرأة العاملة، وتأمين حقوق العاملات بشكل خاص بالقطاع العام، وموائمة القوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية، وتوفير الحماية للمرأة العاملة.

كما قدمت عائشة حموضة عرضاً مكثفا للاتفاقية وحاجة فلسطين لها، لمأسسة وتضمين وتعميم قضايا النوع الاجتماعي وتمكين النساء وخاصة العاملات منهن وإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي ضمن نهج الشراكة والتعاون بين الاتحاد والوزارة، بهدف تعزيز قيم المساواة والعدالة، وصولاً لإنصاف المرأة في عالم العمل من خلال توفير بيئة عمل لائقة وآمنة وخالية من العنف ورفع نسبة تمثيل النساء في مؤسسات العمل النقابي.

كما قدمت النقابية اعتماد أبوجلالة، منسقة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، عرضاً تضمن إنجازات دائرة المرأة في قطاع غزة، خلال مرحلة العمل الماضية، مشيدة بدور وزارة المرأة كشريك استراتيجي في تحقيق ما تتطلع إليه نساء فلسطين، وإنصافهن بمايتسق مع معايير منظمة العمل العربية والدولية؛ لتعميق مقاصد المساواة بين الجنسين، وإدماج النوع الاجتماعي في أماكن العمل من خلال تحديد التحديات والفجوات، والوصول إلى حالة تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.

وتحقيق أهداف الاتحاد الرامية إلى إنهاء العنف والتحرش الواقع على النساء العاملات؛ وتنظيمهن داخل النقابات وتمثيلهن تمثيلاً فعلياً في الهياكل الإدارية كافة، وفي مواقع صنع القرار داخل الاتحاد والنقابات، بدءاً من عضوية الأمانة العامة ومروراً باللجنة التنفيذية والنقابات العامة والفرعية، وانتهاء باللجان العمالية في مواقع العمل.

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