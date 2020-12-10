طولكرم: ثلث العينات المفحوصة تظهر نتائجها "إيجابية"

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير صحة طولكرم، نائل السلمان، إن ثُلث العينات التي يتم فحصها، يظهر إصابتها بفيروس (كورونا).



وأضاف السلمان، أن 23 مصاباً في المحافظة، يتلقون العلاج في مستشفى الهلال الأحمر المخصص لمرضى (كورونا)، بينهم 9 في عرف العناية المكثفة، ومريض موصول بجهاز تنفس صناعي.



وبين، أن مستشفى الهلال الأحمر، يضم 35 سريراً، 10 منها مخصصة للعناية المكثفة، والبقية للحالات الحرجة.



وحذر من خطورة استمرار وقف العمليات المبرمجة، ووقف العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية في طولكرم.