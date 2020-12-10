صحة بيت لحم: 40% من المصابين بالفيروس والمخالطين لا تظهر عليهم أعراض

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير صحة بيت لحم، شادي اللحام، أن 40% من المصابين والمخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) لا تظهر عليهم أعراض، وهي نسبة عالية جداً وخطيرة ومقلقة للغاية.



وحذر اللحام في حديث إذاعي، اليوم الخميس، من ازدياد حالات الإصابة بالفيروس، والتي تفوق قدرة المشافي وإمكانياتها الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بالمحافظة، ويؤثر سلباً على الوضع العام في الضفة، جرّاء تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة خلال 10 أيام الأخيرة.



وأشار اللحام إلى أن كافة أسرّة العناية المكثفة في مشافي المحافظة مشغولة، وهناك صعوبة في استيعاب أعداد الإصابات المرتفعة، ما استدعت الضرورة إلى تحويلها لمشافي خارج بيت لحم، والبدء بحجز أقسام بالقطاع الخاص.