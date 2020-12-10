أبو وردة: نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات غزة بلغت 100%

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار وزيرة الصحة، فتحي أبو وردة: إن نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات قطاع غزة، بلغت 100%، محذراً من تدهور الوضع الوبائي في القطاع.



وأوضح أبو وردة في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، أن نسبة الإصابات الحرجة في القطاع، بلغت أكثر من 20%، وأن غالبيتها، تعاني من التهابات حادة في الرئتين.



وحول تعطل المختبر المركزي عن العمل، أكد أبو وردة، أن وزارة الصحة، وفرت الأدوات المخبرية اللازمة لاستئناف العمل، مشدداً على ضرورة تعاون الجميع؛ للخروج من الأزمة الحالية.