الخبير أبو شمسية: يجب تقديم الصحة على الاقتصاد لمنع انهيار النظام الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الخبير في التجارة الدولية، مازن أبو شمسية، من محافظة الخليل، أهمية تقديم الصحة على الاقتصاد، لمنع انهيار النظام الصحي، وللحد من انتشار فيروس (كورونا) بين المواطنين.



ودعا أبو شمسية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، المواطنين إلى الالتزام بجميع القرارات الحكومية، وتعليمات وزارة الصحة، والأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصحية الوقائية، من تباعد وارتداء الكمامات، وعدم التجمهر؛ للحد من انتشار الفيروس.