رجل الأعمال الحرباوي: قرار الإغلاق أفضل دواء وقائي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رجل الأعمال في الخليل، نافذ الحرباوي، المواطنين والتجار لضرورة الالتزام بالقرارات، التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، بفرض الإغلاق على 4 محافظات، حماية لأرواح الناس من فيروس (كورونا)، كونها أهم وأفضل دواء وقائي.



وشدد الحرباوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، على ضرورة تغليب الصحة على الاقتصاد، وعمل توازن بين الاثنين؛ للحد من انتشار الفيروس.



وأشار إلى أن القرارات، التي اتخذت، جاءت بناء على معطيات مهمة، حفاظاً على صحة المواطن، ومنعاً لانتشار الفيروس بين المواطنين.