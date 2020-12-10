شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 7 وفيات و586 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل 7 وفيات و586 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 7 وفيات، و586 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.

وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 1708 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 832 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 26817 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 9953 حالة، وإجمالي المتعافين 16695 حالة، وإجمالي الوفيات 169 حالة وفاة.

وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 350 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 156  حالة.

أخبار ذات صلة

تسجيل أربع وفيات بفيروس (كورونا) في أحياء المدينة المقدسة

تسجيل أربع وفيات بفيروس (كورونا) في أحياء المدينة المقدسة

الشخرة: 80 % من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا)

الشخرة: 80 % من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا)

سعد يُسلم الحكومة الفلسطينية اتفاقية منظمة العمل الدولية حول القضاء على العنف

سعد يُسلم الحكومة الفلسطينية اتفاقية منظمة العمل الدولية حول القضاء على العنف

طولكرم: ثلث العينات المفحوصة تظهر نتائجها &#34;إيجابية&#34;

طولكرم: ثلث العينات المفحوصة تظهر نتائجها "إيجابية"

&#34;الداخلية&#34; تؤكد جاهزية المؤسسة الأمنية لتطبيق قرارات الإغلاق في الضفة

"الداخلية" تؤكد جاهزية المؤسسة الأمنية لتطبيق قرارات الإغلاق في الضفة

صحة بيت لحم: 40% من المصابين بالفيروس والمخالطين لا تظهر عليهم أعراض

صحة بيت لحم: 40% من المصابين بالفيروس والمخالطين لا تظهر عليهم أعراض

أبو وردة: نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات غزة بلغت 100%

أبو وردة: نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات غزة بلغت 100%

الخبير أبو شمسية: يجب تقديم الصحة على الاقتصاد لمنع انهيار النظام الصحي

الخبير أبو شمسية: يجب تقديم الصحة على الاقتصاد لمنع انهيار النظام الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

تسجيل أربع وفيات بفيروس (كورونا) في أحياء المدينة المقدسة

تسجيل أربع وفيات بفيروس (كورونا) في أحياء المدينة المقدسة

الشخرة: 80 % من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا)

الشخرة: 80 % من الأسرة في المشافي ممتلئة بمرضى (كورونا)

سعد يُسلم الحكومة الفلسطينية اتفاقية منظمة العمل الدولية حول القضاء على العنف

سعد يُسلم الحكومة الفلسطينية اتفاقية منظمة العمل الدولية حول القضاء على العنف

طولكرم: ثلث العينات المفحوصة تظهر نتائجها &#34;إيجابية&#34;

طولكرم: ثلث العينات المفحوصة تظهر نتائجها "إيجابية"

صحة بيت لحم: 40% من المصابين بالفيروس والمخالطين لا تظهر عليهم أعراض

صحة بيت لحم: 40% من المصابين بالفيروس والمخالطين لا تظهر عليهم أعراض

الخبير أبو شمسية: يجب تقديم الصحة على الاقتصاد لمنع انهيار النظام الصحي

الخبير أبو شمسية: يجب تقديم الصحة على الاقتصاد لمنع انهيار النظام الصحي

رجل الأعمال الحرباوي: قرار الإغلاق أفضل دواء وقائي

رجل الأعمال الحرباوي: قرار الإغلاق أفضل دواء وقائي

مفتي فلسطين: يجب على المواطنين أخذ قرارات الحكومة بعين الاعتبار

مفتي فلسطين: يجب على المواطنين أخذ قرارات الحكومة بعين الاعتبار

منوعات

برسالة غريبة..أحمد فهمي يثير الجدل على (إنستغرام)

برسالة غريبة..أحمد فهمي يثير الجدل على (إنستغرام)

مجدي الهواري يسخر من زواج معز مسعود وحلا شيحة بكلمات نارية

مجدي الهواري يسخر من زواج معز مسعود وحلا شيحة بكلمات نارية

هيا الشعيبي تطرد سائقها الخاص بسبب أخطائه مع الخدمات وأسباب أخرى

هيا الشعيبي تطرد سائقها الخاص بسبب أخطائه مع الخدمات وأسباب أخرى

شاهد: أحدث إطلالة لدرة مع زوجها

شاهد: أحدث إطلالة لدرة مع زوجها

شاهد: مي كساب برفقة طفل جديد..ولغط حول هويته

شاهد: مي كساب برفقة طفل جديد..ولغط حول هويته

أحمد أبو هشيمة ينعي والده وياسمين صبري لم تعزهِ

أحمد أبو هشيمة ينعي والده وياسمين صبري لم تعزهِ

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب &#34;الإيدز والسرطان&#34;

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب "الإيدز والسرطان"

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

عربي

نتنياهو يلتقي السيسي قريبًا في زيارة رسمية

نتنياهو يلتقي السيسي قريبًا في زيارة رسمية

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)