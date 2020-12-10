الصحة بغزة: تسجيل 7 وفيات و586 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 7 وفيات، و586 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 1708 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 832 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 26817 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 9953 حالة، وإجمالي المتعافين 16695 حالة، وإجمالي الوفيات 169 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 350 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 156 حالة.