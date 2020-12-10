الاحتلال يُسلم مواطنًا من طوباس بلاغاً لمراجعة مخابراته

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطناً من مدينة طوباس، بلاغاً لمراجعة مخابراته.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن مصعب جاسر سياج، وسلمت ذويه بلاغاً لمراجعة مخابراتها.