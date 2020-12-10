قوات الاحتلال تُداهم عدة منازل في الخليل وتُخضع سكانها للتحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب، وبلدتي الشيوخ وبيت أمر في محافظة الخليل، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، وأخضعت سكانها للتحقيق.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال، داهمت مخيم العروب شمال الخليل، واحتجزت مجموعة من الشاب، عرف منهم: مصطفى أبو وردة، وائل أبو وردة، وائل البدوي، صلاح العسعيس، محمد فتحي شحادة، وصلاح الكنداوي، ومأمون أبو جودة، نادر الشريف وعمار محمود جوابرة، صامد محمود جوابرة، ومهيب النجمي، بعد أن فتشت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها، وحققت معهم.



وأشار الناشط الإعلامي، محمد عوض إلى أن قوات الاحتلال داهمت منطقة عصيدة في بيت أمر، واقتحمت منزلي الأسيرين المحررين جمال محمد عبد الحميد بريغيث (62 عاماً)، ومعتصم سمر عيسى بريغيث (26 عاماً)، واحتجزتهما لعدة ساعات.