نتنياهو يلتقي السيسي قريبًا في زيارة رسمية

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رام الله - دنيا الوطن

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قريباً زيارة للعاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.



ونقلت القناة السابعة، صباح اليوم الخميس، عن مصادر مصرية رفيعة قولها: إن نتنياهو حصل على دعوة رسمية من الرئيس السيسي، لزيارة مصر قريباً.



وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن نتنياهو، سيبدأ قريباً بزيارة رسمية لمصر، هي الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس السيسي للحكم.



وبحسب الصحيفة، سيبحث نتنياهو مع الرئيس المصري، تعزيز التعاون الأمني في ظل التهديد الإيراني، واتفاقيات التطبيع.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية، أن الزيارة، ستكون رسمية وليست سرية، وأضافت أنه حتى الآن لم يتم تحديد مكان اللقاء في القاهرة أو شرم الشيخ.