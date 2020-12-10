"العفو الدولية" تنتقد شركة (إير بي.إن.بي) بسبب أنشطتها في المستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت منظمة العفو الدولية، شركة (إير بي.إن.بي) لتأجير أماكن لقضاء العطلات، بالتصرف بسوء نية، قبل طرح أسهمها في البورصة، وتعمد عدم إبلاغ المستثمرين بأنشطتها في الضفة الغربية المحتلة.



ووفق ما نقلت وكالة (وفا)، فقد قالت العفو الدولية، التي تريد من (إير بي.إن.بي) رفع مواقع المستوطنات من قوائمها، في بيان: إن الشركة كان ينبغي لها أن تذكر تلك المواقع في قسم "عوامل المخاطرة" بملف تنظيمي قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.



وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن "أسهم إير بي.إن.بي من المتوقع أن تشتريها صناديق استثمار ومعاشات تقاعد في أنحاء العالم، وهو ما قد يعني أن عدداً كبيراً من الناس، سيحوزون بشكل غير مباشر استثمارات في إير بي.إن.بي دون الوقوف على التداعيات الكاملة لذلك".



وأوضحت منظمة العفو الدولية، أن(إي ر بي.إن.بي) لديها نحو 200 موقع للتأجير في المستوطنات الإسرائيلية، بالضفة الغربية.



بدورها، لم تعلق (إير بي.إن.بي) على اتهام المنظمة، وتجري الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، طرحاً عاماً أولياً في بورصة (ناسداك)، اليوم الخميس.