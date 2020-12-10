الكشف عن موعد زيارة نتنياهو إلى الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات، يوم 23 من الشهر الجاري.



وقالت صحيفة (هارتس): إن موعد هذه الزيارة، قد يتزامن مع حل (كنيست)، في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن نتنياهو يسعى إلى الاستفادة من زيارته الأولى إلى الإمارات؛ لتمرير رسالة مفادها أنه في "رحلة تاريخية"، في وقت ينشغل فيه رئيس (أزرق- أبيض)، بيني غانتس، بأمور "سياسية صغيرة".



وذكر مسؤول في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية للصحيفة، أن نتنياهو، خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات في الأسبوع الماضي.



وبحسب المسؤول، تأجلت الزيارة لأن جهاز الأمن العام (شاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.