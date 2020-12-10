الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الثالث 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بارتفاع عدد الرخص الصادرة في فلسطين، خلال الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 62% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، لافتاً إلى أن عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية، 1,974 رخصة، منها 1,353 رخصة أبنية جديدة.



وأشار الجهاز إلى أنه بالرغم من ذلك، فقد بقي العدد أقل من مستواه مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 حيث سجل انخفاضاً بنسبة 10% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019، وقد ارتفع عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 66% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، وانخفضت بنسبة 7% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019.



بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 822 ألف متر مربع، منها 677 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و145 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.



كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 3,614 وحدة سكنيـة مساحاتها 596 ألف متر مربع، منها 2,836 وحدة سكنية جديدة مساحتها 469 ألف متر مربع، 778 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 127 ألف متر مربع.



وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 64% خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، وسجَل انخفاضاً بنسبة 12% خلال الربع الثالث من العام 2020 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2019.