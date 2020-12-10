إغلاق مقر محافظة سلفيت عقب اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الخميس، إغلاق مقر المحافظة، أمام المواطنين لمدة 24 ساعة، وذلك بعد تبيُن وجود إصابتين لموظفين اثنين بفيروس (كورونا) بالمؤسسة.



وأوضح اللواء كميل، خلال بيان صحفي له وصل "دنيا الوطن"، أن الإغلاق، جاء لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي، وجهات الاختصاص لحصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة والتعقيم لمرافق المحافظة، ومكاتب الموظفين.