مجلس الشيوخ الأميركي يدعم صفقة أسلحة للإمارات بـ23 مليار دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أفشل مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لمنع عقد صفقة كبرى للأسلحة، بين الولايات المتحدة والإمارات.



ووفق شبكة (رويترز) فقد صوت أعضاء المجلس بـ 50 صوتا مقابل 46 ضد قرار يمنع بيع طائرات "ريبر" المسيرة للإمارات.



وفي تصويت آخر أحبط مجلس الشيوخ مسعى لعرقلة بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات، حيث أيد الصفقة 49 عضوا في المجلس وعارضها 47 عضوا.



وفي حال إتمام الصفقة، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرات المتطورة.



يذكر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هددت بأن الرئيس سيستخدم حق النقض (فيتو) في حال عرقل الكونغرس صفقة الأسلحة بقيمة 23 مليار دولار مع الإمارات.