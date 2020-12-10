دولي

ضربة غير متوقعة لحزب (ليكود).. مسؤولان كبيران ينضمان إلى ساعر

ضربة غير متوقعة لحزب (ليكود).. مسؤولان كبيران ينضمان إلى ساعر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضوان في الكنيست الإسرائيلي عن تأييدهما للعضو البارز في حزب (ليكود) جدعون ساعر، الذي أعلن انشقاقه ونيته تشكيل حزب جديد لمنافسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكدت قناة (i24news) الإسرائيلية أن النائبين هما وزير الاتصالات يوعاز هندل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن تسبي هاوز.

وقال هندل في مؤتمر صحفي، عقده النائبان يوم أمس الأربعاء: "يجب ايجاد بديل من اليمين لنتنياهو، ليس يمينا لعبادة قيادة، ليس يمينا لعبادة شخصية، إنه يمين ايديولوجي".

بدوره، قال هاوزر: "على النقيض من قيادة نتنياهو التي تسعى للانقسام، نستحق أن تكون لنا قيادة يمينية تعريفها الذاتي هو حب الوطن وليس تعريف نفسها من خلال الكراهية للاخر"، مضيفا أن "الليكود" ارتبك في السنوات الأخيرة، أنا أرى بنفسي الاهتمام بالأمور السطحية بدلا من الأمور الأساسية".

وهاجم هاوزر رئيس الحكومة، قائلا إن "نتنياهو اختار الاستمرار بتقسيم اسرائيل، بالذات في وقت أزمة شديدة. للأسف، الحكومة الحالية فشلت في مهمتها الأساسية. وفي هذه النقطة التي نحن بها، من الواضح أن استبدال نتنياهو يأتي فقط من اليمين".

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات بفيروس (كورونا)

مجلس الشيوخ الأميركي يدعم صفقة أسلحة للإمارات بـ23 مليار دولار

مجلس الشيوخ الأميركي يدعم صفقة أسلحة للإمارات بـ23 مليار دولار

17 ولاية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

17 ولاية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

&#34;فايزر ـ بايونتك&#34; تكشفان حقيقة اختراق نظامهما المشترك

"فايزر ـ بايونتك" تكشفان حقيقة اختراق نظامهما المشترك

نتنياهو يُعلن موعد بدء تطعيم الإسرائيليين باللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

نتنياهو يُعلن موعد بدء تطعيم الإسرائيليين باللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

البنتاغون: تطعيم أفراد المؤسسة العسكرية ضد (كورونا) بعد 24 ساعة من الموافقة على اللقاح

البنتاغون: تطعيم أفراد المؤسسة العسكرية ضد (كورونا) بعد 24 ساعة من الموافقة على اللقاح

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) منذ شهر

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) منذ شهر

إسرائيل: تدشين مشروع (بريشيت 2) لإطلاق مركبة فضاء إلى القمر

إسرائيل: تدشين مشروع (بريشيت 2) لإطلاق مركبة فضاء إلى القمر

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مختصون يطالبون بتمكين الشباب والنساء إقتصاديا من خلال إيجاد حلول وفرص عمل بظل (كورونا)

مختصون يطالبون بتمكين الشباب والنساء إقتصاديا من خلال إيجاد حلول وفرص عمل بظل (كورونا)

&#34;الضمير&#34; ترسل مذكرة قانونية لرئيس الوزراء بشأن رواتب عدد من الأسرى المحررين بالقطاع

"الضمير" ترسل مذكرة قانونية لرئيس الوزراء بشأن رواتب عدد من الأسرى المحررين بالقطاع

حمدان: انتفاضة الحجارة أثبتت أن قوى الجبروت لا تصمد أمام التضحيات

حمدان: انتفاضة الحجارة أثبتت أن قوى الجبروت لا تصمد أمام التضحيات

اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

شاهد: اندلاع حريق كبير بأحد المصانع في بلدة بيت أمر شمال الخليل

شاهد: اندلاع حريق كبير بأحد المصانع في بلدة بيت أمر شمال الخليل

يحمل رسالتين من الرئيس.. الرجوب يصل العراق في زيارة رسمية

يحمل رسالتين من الرئيس.. الرجوب يصل العراق في زيارة رسمية

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيها شديداً لثلاث منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيها شديداً لثلاث منشآت غير ملتزمة

منوعات

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب &#34;الإيدز والسرطان&#34;

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب "الإيدز والسرطان"

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شبيهة نادين نجيم: &#34;توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة&#34;

شبيهة نادين نجيم: "توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة"

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

إليسا تغرد: &#34;قلبي محروق&#34;

إليسا تغرد: "قلبي محروق"

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

عربي

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام