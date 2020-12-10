ضربة غير متوقعة لحزب (ليكود).. مسؤولان كبيران ينضمان إلى ساعر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضوان في الكنيست الإسرائيلي عن تأييدهما للعضو البارز في حزب (ليكود) جدعون ساعر، الذي أعلن انشقاقه ونيته تشكيل حزب جديد لمنافسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأكدت قناة (i24news) الإسرائيلية أن النائبين هما وزير الاتصالات يوعاز هندل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن تسبي هاوز.



وقال هندل في مؤتمر صحفي، عقده النائبان يوم أمس الأربعاء: "يجب ايجاد بديل من اليمين لنتنياهو، ليس يمينا لعبادة قيادة، ليس يمينا لعبادة شخصية، إنه يمين ايديولوجي".



بدوره، قال هاوزر: "على النقيض من قيادة نتنياهو التي تسعى للانقسام، نستحق أن تكون لنا قيادة يمينية تعريفها الذاتي هو حب الوطن وليس تعريف نفسها من خلال الكراهية للاخر"، مضيفا أن "الليكود" ارتبك في السنوات الأخيرة، أنا أرى بنفسي الاهتمام بالأمور السطحية بدلا من الأمور الأساسية".



وهاجم هاوزر رئيس الحكومة، قائلا إن "نتنياهو اختار الاستمرار بتقسيم اسرائيل، بالذات في وقت أزمة شديدة. للأسف، الحكومة الحالية فشلت في مهمتها الأساسية. وفي هذه النقطة التي نحن بها، من الواضح أن استبدال نتنياهو يأتي فقط من اليمين".