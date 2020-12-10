شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من كوبر ويقتحم عدة بلدات شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من كوبر ويقتحم عدة بلدات شمال غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين، خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين هم: رائد الفحل، ومنتصر يوسف، وعلاء يوسف، وثائر البرغوثي، وتامر البرغوثي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، عدة بلدت شمال غرب رام الله، عرف منها: مزارع النوباني، وقراوة بني زيد، ودير غسانة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع.

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