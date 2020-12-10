الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من كوبر ويقتحم عدة بلدات شمال غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين، خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين هم: رائد الفحل، ومنتصر يوسف، وعلاء يوسف، وثائر البرغوثي، وتامر البرغوثي.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، عدة بلدت شمال غرب رام الله، عرف منها: مزارع النوباني، وقراوة بني زيد، ودير غسانة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين، خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين هم: رائد الفحل، ومنتصر يوسف، وعلاء يوسف، وثائر البرغوثي، وتامر البرغوثي.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، عدة بلدت شمال غرب رام الله، عرف منها: مزارع النوباني، وقراوة بني زيد، ودير غسانة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع.
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