الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من كوبر ويقتحم عدة بلدات شمال غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين، خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين هم: رائد الفحل، ومنتصر يوسف، وعلاء يوسف، وثائر البرغوثي، وتامر البرغوثي.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، عدة بلدت شمال غرب رام الله، عرف منها: مزارع النوباني، وقراوة بني زيد، ودير غسانة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع.