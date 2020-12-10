شؤون فلسطينية

(كورونا) عالمياً: نحو مليون و576 ألف وفاة و69 مليوناً و241 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: نحو مليون و576 ألف وفاة و69 مليوناً و241 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ نحو مليون و576 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة المصابين أكثر من 69 مليوناً و241 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 47 مليوناً و996 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة ملموسة مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 643 ألفاً و472 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 12,260 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت رقماً قياسياً جديداً (3,243 وفاة)، والبرازيل (848 وفاة)، والمكسيك (800 وفاة)، وبولندا (568 وفاة)، وروسيا (559 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (225,441 إصابة)، والبرازيل (54,203 إصابات)، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا التي أصبحت تعاني من سرعة انتشار الفيروس، وسجلت (31,712 إصابة)، والهند (26,351 إصابة)، وروسيا (26,190 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (296,698 وفاة)، والبرازيل (179,032 وفاة)، والهند (141,772 وفاة)، والمكسيك (111,655 وفاة)، وبريطانيا (62,566 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (15,820,042 إصابة)، والهند (9,767,371 إصابة)، والبرازيل (6,730,118 إصابة)، وروسيا (2,541,199 إصابة)، وفرنسا (2,324,216 إصابة).

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