شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح  شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

الجمعة 2020/12/11: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/12/12: يكون الجو غائماً جزئبا الى غائم معتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 الأحد 2020/12/13: يكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود5- 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربيية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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