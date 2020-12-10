دولي

17 ولاية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

17 ولاية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية
انتخابات أمريكية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت 17 ولاية أميركي، الأربعاء، دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية، لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.

وأقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون، في الدعوى، ولايات جورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، التي كانت ساحات لمعارك انتخابية بين بايدن وترامب.

ولا يزال ترامب يصر على أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية، ورفع فريقه دعاوى قضائية على نطاق واسع تتضمن اتهامات بتزوير الأصوات.

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